Antalya'da, kardeşiyle gürültü yaptıkları için komşularının şikayetçi olduğu Secat U. , eve gelerek kendisini uyaran polislerden Hasan Uslu'yu bıçakladı. Diğer polis memurunun da aldığı darbelerle yaralandığı olayda, kardeşlerden Necat U....



































