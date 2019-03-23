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Komşusunu, Engelli Oğluna Cinsel Saldırıda Bulunduğu İçin Öldürmüş

KOMŞUSUNU, ENGELLİ OĞLUNA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Zonguldak'ta, Şubat ayında ahıra giderken silahla vurularak öldürülen 64 yaşındaki adamın katili yakalandı. Katilin, komşusunu engelli oğluna cinsel saldırıda bulunduğu için öldürdüğü ortaya çıktı

Tarih : 23 Mart 2019, 18:00
Puan Ver : Komşusunu, Engelli Oğluna Cinsel Saldırıda Bulunduğu İçin Öldürmüş(5/10)1

Zonguldak'ta Şubat ayında ahıra giderken silahla vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı. Zanlının şahsı 29 yaşındaki engelli oğluna cinsel saldırıda bulunduğu için öldürdüğü öne sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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