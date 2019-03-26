Kamuoyunda Komünist Başkan olarak bilinen TKP Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Şu anda biz birkaç puan öndeyiz. Kazanacağız.“ dedi.

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, şu an Tunceli'de birkaç puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada. ....