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Konser biletlerinin tamamının tükendiğini öğrenen Haluk Levent şaşkınlık yaşadı: 25 yıldır bir ilk

KONSER BİLETLERİNİN TAMAMININ TÜKENDİĞİNİ ÖĞRENEN HALUK LEVENT ŞAŞKINLIK YAŞADI: 25 YILDIR BİR İLK

Ünlü sanatçı Haluk Levent Aydın'da vereceği konser için biletlerin tükendiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Levent, “25 yıldır bir ilk olacak“ dedi.

Tarih : 09 Haziran 2019, 00:40
Puan Ver : Konser Biletlerinin Tamamının Tükendiğini Öğrenen Haluk Levent Şaşkınlık Yaşadı: 25 Yıldır Bir İlk(7/10)3

Kurucusu olduğu AHBAB derneğiyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türk Rock müziğinin yıldızı Haluk Levent, sevenlerinden büyük ilgi gördü. Levent'in hayranları konser biletlerinin tamamını satın aldı.

KATILIMIN AZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDU

Sesinin yanında yardımseverliği ile ön plana çıkan Haluk Levent yarın akşam Aydın'ın Efeler ilçesinde bir mekanda sahne alarak sevilen şarkılarını Aydınlı hayranları için seslendirecek....

















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