AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını Yeniden Doğuş operasıyla kutladı. Yıldırım, opera salonuna girince bazı dinleyiciler “Her şey çok güzel olacak“ sloganı attı....



































