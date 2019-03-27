KONUŞARAK BİR SAATTE 12 BİN TL KAZANIYORLAR
Son yıllarda popüler hale gelen profesyonel konuşmacılar, uzmanlık alanlarında deneyimlerini aktararak saatte ortalama 10-12 bin TL gelir elde ediyor.
Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği bir konferansın etkisini artırmada, şirketlerin çalışanlarının motivasyonu yükselmede, bir siyasi partinin seçimi kazanmasında iyi bir konuşmanın payı yadsınamaz. Bu gerçekten hareket eden şirketler, son yıllarda profesyonel konuşmacıların kapısını çalmaya başladı. Türkiye'de aralarında üst düzey profesyoneller, ekonomistler, kişisel gelişim uzmanları, beslenme ve diyet uzmanları, fütüristler, stil danışmanları ve yazarların da yer aldığı 500 civarında profesyonel konuşmacı yer alıyor....
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