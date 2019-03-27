Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği bir konferansın etkisini artırmada, şirketlerin çalışanlarının motivasyonu yükselmede, bir siyasi partinin seçimi kazanmasında iyi bir konuşmanın payı yadsınamaz. Bu gerçekten hareket eden şirketler, son yıllarda profesyonel konuşmacıların kapısını çalmaya başladı. Türkiye'de aralarında üst düzey profesyoneller, ekonomistler, kişisel gelişim uzmanları, beslenme ve diyet uzmanları, fütüristler, stil danışmanları ve yazarların da yer aldığı 500 civarında profesyonel konuşmacı yer alıyor....



































