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Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Beın Sports Çekilmek İstiyor
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Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: BeIN Sports çekilmek istiyor

KONYASPOR BAŞKANI HİLMİ KULLUK: BEIN SPORTS ÇEKİLMEK İSTİYOR

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, “Telefonuma Kulüpler Birliği'nden mesaj geldi. 18 Haziran'da toplantı var, beIN Sports çıkmak istiyor. Zarar ediyorlarmış. İş daha da kötüye gidecek. Bizim buradaki en büyük gelirimiz Digiturk. O bile bakın şimdi ben burada

Tarih : 12 Haziran 2019, 23:40
Puan Ver : Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Beın Sports Çekilmek İstiyor(10/10)6

Konyaspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Hilmi Kulluk tek liste halinde girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan olağanüstü genel kurul, 3'te 2 çoğunluk sağlanarak gerçekleştirildi. 420 delegenin katıldığı öğrenilen genel kurulda yönetim kurulu üyeleri tarafından kulübün mali tablosu ve tüzük değişiklikleri okundu....

















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