Köpek Kuduz Çıktı, Köy 6 Ay Boyunca Karantinaya Alındı
Dorukhan Ve Hakan Çalhanoğlu İçin Çılgın Takas Planı!
Ekrem İmamoğlu 23 Haziran’A Kadar Hiçbir Polemiğe Girmeyecek
Beın Sports’Tan, ’Türkiye’Den Çekilecek’ İddialarına Yanıt
Arda Turan’In Galatasaray’A Transferini Duyurdular
Dededen Kalma Tarla Yüzünden 17 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü
Abd`de Bütçe Mayıs Ayında Tarihin En Yüksek Açığını Verdi
Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Son Dakika! Kredi Kartlarının Asgari Ödemeleriyle İlgili Değişiklik Resmi Gazete’De Yayımlandı
Darp Edilen Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Cumhurbaşkanı’Na Hakaretten Hapse Giriyor
Meteoroloji’Den Kritik Uyarı Geldi: 32 İlde Sağanak Yağış Etkili Olacak
2 Araştırma Şirketi, Yaptığı İstanbul Anketinin Sonucu Açıkladı! İşte Aradaki Fark
Burcu Çetinkaya Sosyal Medya Hesabından Boşanma Yorumlarına İsyan Etti!
Chp Milletvekili Deniz Baykal’Dan Çarpıcı Açıklama: İmamoğlu Bir Projedir
Neslihan Atagül, ’Hamile Misiniz?’ Sorusuna Verdiği Cevapla Şaşırttı
Sumudica, Gazişehir Gaziantep’İ Açıkladı
Ak Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Kürt Vatandaşlarımızdan Bu Seçim Daha Fazla Oy Gelecek
Yıldırım, Ortak Yayın İçi Neden Uğur Dündar’I Sunucu Olarak İstediğini Açıkladı
Son Dakika! Türkiye Ve Rusya’Nın Arabuluculuğunda İdlib’De Ateşkes Sağlandı
Dünyaca Ünlü Model, Türkiye’Den Tanıdığı Tek Ünlü İsmi Açıkladı!

Köpek kuduz çıktı, köy 6 ay boyunca karantinaya alındı

KÖPEK KUDUZ ÇIKTI, KÖY 6 AY BOYUNCA KARANTİNAYA ALINDI

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde bir kişiye ait köpeğin kuduz çıkması sonucu köy, 6 ay boyunca karantinaya alındı.

Tarih : 13 Haziran 2019, 11:20
Puan Ver : Köpek Kuduz Çıktı, Köy 6 Ay Boyunca Karantinaya Alındı(9/10)5

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde bir kişiye ait köpeğin kuduz çıkması sonucu köy, 6 ay boyunca karantinaya alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Köpek  Kuduz  Çıktı  Köy  6  Ay  Boyunca  Karantinaya  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER