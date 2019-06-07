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Korkutan uyarı: Futbol sahası büyüklüğündeki gök taşı 3 ay sonra Dünya’ya çarpabilir

KORKUTAN UYARI: FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ GÖK TAŞI 3 AY SONRA DÜNYA’YA ÇARPABİLİR

Bilim insanları, bu yıl içinde bir futbol sahası büyüklüğündeki gök taşının Dünya'ya çarpabileceğini duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı, 2006 QV89 adı verilen meteorun Eylül ayının ilk haftasında çarpma ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

Tarih : 07 Haziran 2019, 10:20
Puan Ver : Korkutan Uyarı: Futbol Sahası Büyüklüğündeki Gök Taşı 3 Ay Sonra Dünya’Ya Çarpabilir(8/10)4

1975 yılında kurulan ve dünyanın en önemli uzay ve havacılık kurumlarından biri olan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) korkutan bir açıklama yaptı. Yetkililer 2006 QV89 adı verilen bir meteorun bu yıl içerisinde Dünya'ya çarpma ihtimalinin olduğunu duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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