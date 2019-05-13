Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. 2 buçuk saatte kontrol altına alınan yangında 8 ev, 1 ahır ve 1 ambar kül olurken korkuya kapılan köy saki

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında 8 ev, 1 ahır ve 1 ambar yanarak kül oldu. Yangının duyulmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi de, köye giderek incelemelerde bulundu. Yangına ilişkin konuşan bir köy sakini “Herkesin dışarıda olduğunu fark ettik....



































