KÖYLÜLER, EV, AHIR VE SAMANLIĞIN YANIŞINI ÜZÜNTÜYLE İZLEDİ
Bolu'da, Kuzörendağlı köyünde meydana gelen yangında Yağlı ailesine ait ahır ve samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde de kısmen hasar oluştu. Yağlı ailesi yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.
Kaynak: haberinburada....
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