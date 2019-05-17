Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan finalistler, sıcak havada deniz kenarında güneşlenip, Akdeniz'in keyfini çıkardı. Türkiye'yi temsil eden Berna Özbek, “Antalyalıyım ve 21 yaşındayım. Yarışmada birinci olmak istiyorum“ de

Antalya Kemer'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Rixos Sungate Otel'de kampa giren 30 ülke güzeli, sıcak hava ve nem dolayısıyla soluğu plajda aldı. Hava sıcaklığının 32 derece hissedildiği, deniz suyu sıcaklığının da 21 derece olduğu Kemer'de güzeller denize girdi, sahildeki salıncakta stres attı. 24 Mayıs'ta yapılacak final öncesi Rixos Sungate Otel'de kampta olan güzeller, Kemer'in doğası ve havasına hayran kaldı....



































