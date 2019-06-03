KRALİYET GELİNİ MEGHAN MARKLE İÇİN ’AHLAKSIZ’ DİYEN TRUMP, İDDİALARI YALANLADI
Bugün İngiltere ziyaretine başlaması beklenen ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'a 'ahlâksız' dediğini, ses kayıtlarının olmasına rağmen inkâr etti ve konuyla ilgili haberlerin de yalan olduğunu savundu.
Bugün İngiltere ziyaretine başlaması beklenen ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz gazetesi The Sun'a verdiği mülakatta ses kayıtları olmasına rağmen Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'a “Ahlaksız“ dediğini inkar etti.
Kaynak: haberinburada. ....
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