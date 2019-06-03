Bugün İngiltere ziyaretine başlaması beklenen ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'a 'ahlâksız' dediğini, ses kayıtlarının olmasına rağmen inkâr etti ve konuyla ilgili haberlerin de yalan olduğunu savundu.