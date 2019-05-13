Moody's gelişmekte olan piyasa ekonomilerine ilişkin bugün yayınladığı raporunda Güney Afrika ve Türkiye'deki zayıf veya kötüleşen makroekonomik ortamların tüketici güvenini olumsuz yönde etkilemeye devam edeceğini ifade etti.

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