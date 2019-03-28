Geçtiğimiz aylarda kanser hastalığına yakalanan ve uzun süredir ekranlarda gözükmeyen ünlü şair Küçük İskender, arkadaşlarının düzenlediği bir etkinlikte ortaya çıktı.

54 yaşındaki ünlü şair Küçük İskender geçtiğimiz Haziran ayında kansere yakalanmıştı. O günden bu yana hastalığını Bodrum'daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışan İskender, yakın arkadaşlarıyla buluştu.

“ÖLMEME GÜNÜ“

Yekta Kopan, Can Bonomo ve Öykü Karayel ile bir araya gelen İskender'in yer aldığı fotoğraf, Bonomo tarafından sosyal medyada paylaşıldı....



































