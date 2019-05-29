KÜÇÜK KIZI ALTINA ALARAK METRELERCE SÜRÜKLEDİ, ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI!
Yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'i hızla gelen bir otomobil altına alarak metrelerce sürükledi. Sürücü arkasına bile bakmadan kaçarken, ağır yaralanan küçük kızın yardımına çevredekiler koştu.
İstanbul Esenyurt'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza hızla gelen otomobil çarptı. Otomobilin altında sürüklenen küçük kız ağır yaralanırken vicdansız sürücü kayıplara karıştı.
Kaynak: haberinburada....
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