Küçükçekmece Gölü'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Göl çevresinde araştırma yapan Prof. Dr. Meriç Albay, “Hem su kalitesi ve hem de etraftaki biyoçeşitlilik bakımından göl bitmiş durumda. Genelde temizlikleri yapılıyor ama yine de bu balık ölümlerine kim