Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı. Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, “Evet her şey yanmış fakat Allah'ın kelamının olduğu kitaplar yanmamış, bu bir mucize ve bi

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı. Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, “Evet her şey yanmış fakat Allah'ın kelamının olduğu kitaplar yanmamış, bu bir mucize ve bizler de şahit olduk. “ dedi....



































