KULAKLIKLA MÜZİK DİNLİYORDU, KARŞIYA GEÇERKEN AMBULANS ÇARPTI
Ukrayna'da meydana gelen kazada, 14 yaşındaki kız, yaya geçidinden bisikleti ile karşıya geçerken ambulans çarptı.
Kaza, Ukrayna'nın Hmelnitski şehrinde 3 Haziran'da meydana geldi. 14 yaşındaki kız, bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçerken ambulans çarptı.
Kaynak: haberinburada....
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