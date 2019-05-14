Ankara kulislerinde, 2014-2016 yılları arasında AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kurma hazırlıkları içinde olduğu iddia ediliyor. Davutoğlu'nun Ramazan ayı içinde Diyarbakır'da büyük bir iftar programı için hazırlık yaptığı ve yeni partiye ilişkin 'startı' buradan vereceği konuşuluyor. DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Davutoğlu'nun yeni partisine ilişkin duyuruyu Diyarbakır'da yapması bekleniyor....



































