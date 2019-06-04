Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkiinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ait ilk halk plajının açılışını yaptı. Devlete ait hazine arazisi üzerine kurulan 15 dönümlük denize sıfır alanda yaklaşık bin kişi denizin keyfini Bakanlığın plajında sürecek. Yaklaşık 3 milyon liraya mal olan plajın açılışını Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ile Nadir Alpaslan, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte yaptı....



































