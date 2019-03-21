Çin'de bir kişi kumar borcunu ödemek için kızını internet üzerinden satışa çıkardı. Durumu öğrenen anne, eşini polise ihbar etti.

Çin'in doğusundaki Guiyang şehrinde yaşayan bir kişi, kumar borcunu ödemek için bir yaşındaki kızını internetten satışa çıkardı. Çocuğu olmayan bir aile anlaşıp kızını satan baba, kızı ile beraber annesini ziyarete gideceğini söyleyerek eşini kandırdı.

Kaynak: haberinburada....