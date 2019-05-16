Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk'ün yeğeni olan firari Şerafettin Cantürk, saklandığı villada kıskıvrak yakalandı. Behçet Cantürk, Kurtlar Vadisi dizisine de konu olmuştu.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk'ün yeğeni olan cinayet ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak“ suçundan ceza alan firari Şerafettin Cantürk, polis ekipleri tarafından Büyükçekmece'de bir villaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: haberinburada. ....