AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yenilecek olan İstanbul seçimleri hakkında, “Şimdi kırgınlık, küskünlük, dargınlık vakti değildir. Hesap sorma ve uyarıda bulunma vakti değildir. Kızgınlık ve küskünlüğün alternatifi İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmak, İstanbul'da Binali Bey'in seçilmemesi için sandığa gitmemek ve boş oy vermek değildir....



































