KURTULMUŞ: AK PARTİ’YE KARŞI KIZGINLIĞIN BEDELİ, CHP’NİN ADAYINI O KOLTUĞA OTURTMAK DEĞİLDİR
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yenilecek olan İstanbul seçimleri hakkında, “Şimdi kırgınlık, küskünlük, dargınlık vakti değildir. Hesap sorma ve uyarıda bulunma vakti değildir. Kızgınlık ve küskünlüğün alternatifi İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmak, İstanbul'da Binali Bey'in seçilmemesi için sandığa gitmemek ve boş oy vermek değildir....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ortaköy’De Dehşeti Yaşayan Sırp Model, Sevgilisinden Kaçıp Polise Sığındı!
- Karayolunda Akılalmaz Görüntü! Araç Bulamayan Vatandaş Otomobilin Üzerinde Yolculuk Yaptı
- Binali Yıldırım’In Tokalaşması 1 Saat 8 Dakika Sürdü
- Bayram Tatilinin 6 Günlük Kaza Bilançosu: 61 Ölü, 429 Yaralı
- Halk Otobüsünde Taciz! Kadın Yolcu Çığlık Attı, Ortalık Bir Anda Karıştı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Paris’Te 200 Bin Euro’Luk Kuyumcu Soygunu Kamerada
- Kendisini Aldatan Eşini, Kızının Gözleri Önünde Vurarak Öldürdü
- Yemek Sırasında Cam Masa Patladı! Aile Üyeleri Kabusu Yaşadı
- Putin: Rusya ’Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’Ndan Çekilecek
- Kulaklıkla Müzik Dinliyordu, Karşıya Geçerken Ambulans Çarptı
Bu Haberle İlgili Yorumlar