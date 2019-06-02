KUŞADASI’NDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ
9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler Kuşadası'na akın etti. Havalarında güzel olmasıyla birlikte Kuşadası'nda plajlar doldu taştı.
Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, tatilcilere sağlanan indirim kampanyaları sayesinde rezervasyonlarda yüzde 90'ları aşan bir doluluk yaşandı. 9 günlük bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edenler, mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının da etkisiyle plajları da doldurdu.
Kaynak: haberinburada....
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