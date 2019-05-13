Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin önemli tekstil ve gıda firmalarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, 2015 yılında tüm kariyerini Kuşkonmaz ürünü için bırakarak, başında yazmasını, ayağına sarı çizmesini giyerek tarlaya inen Aslı Aksoy, 4 yılda Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi oldu. Dönüm başı 750 kilo ürün alan Aksoy, 40 dönümlük arazisinde kilosu ortalama 30 liradan yılda 900 bin lira kazanç elde ediyor.

Kaynak: haberinburada....