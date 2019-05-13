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Kuşkonmaz İçin Kariyerini Bıraktı, Şimdi Taleplere Yetişemiyor

KUŞKONMAZ İÇİN KARİYERİNİ BIRAKTI, ŞİMDİ TALEPLERE YETİŞEMİYOR

ODTÜ mezunu Aslı Aksoy, uğruna kariyerini terk ettiği Kuşkonmaz üretiminde 4 yılda Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi olurken, iç ve dış piyasada taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Tarih : 13 Mayıs 2019, 13:10
Puan Ver : Kuşkonmaz İçin Kariyerini Bıraktı, Şimdi Taleplere Yetişemiyor(5/10)1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin önemli tekstil ve gıda firmalarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, 2015 yılında tüm kariyerini Kuşkonmaz ürünü için bırakarak, başında yazmasını, ayağına sarı çizmesini giyerek tarlaya inen Aslı Aksoy, 4 yılda Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi oldu. Dönüm başı 750 kilo ürün alan Aksoy, 40 dönümlük arazisinde kilosu ortalama 30 liradan yılda 900 bin lira kazanç elde ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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