Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in “Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız“ açıklaması kuyumcu esnafında olumlu yankılandı. Esnaf hem kendileri için hem de vatandaş için iyi gelişme olduğunu belirtti. Ayrıca Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, konuya ilişkin açıklamada bulundu....



































