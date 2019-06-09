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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN, DARBE HAZIRLIĞINDAKİ GENERALİ PİRANA DOLU SU TANKINA ATARAK İNFAZ ETTİ

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi. Jong-un'un kendisine darbe hazırlığında olan generali pirana dolu su tankına attığı ifade edildi.

Tarih : 09 Haziran 2019, 18:20
Puan Ver : Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Darbe Hazırlığındaki Generali Pirana Dolu Su Tankına Atarak İnfaz Etti(8/10)4

Kuzey Kore liderinin, adı henüz açıklanmayan bir general için film sahnelerini aratmayan kan donduran bir ölüm şekli seçtiği iddia edildi. Kim Jong-un'un daha önceki yıllarda çok sayıda sıradışı ölüm emri ve infaza adının karıştığı biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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