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KUZEY KORE LİDERİ, TRUMP’LA GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN 5 YETKİLİYİ İDAM ETTİRDİ


Kuzey Kore Lideri, Trump’la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi
Tarih : 31 Mayıs 2019, 12:20
Puan Ver : Kuzey Kore Lideri, Trump’La Görüşmesinin Ardından 5 Yetkiliyi İdam Ettirdi(9/10)5

Güney Kore medyası, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un ABD Başkanı Trump ile Vietnam'da yaptığı zirveden sonuç çıkmaması nedeniyle üst düzey beş görevliyi idam ettirdiğini öne sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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