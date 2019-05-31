KUZEY KORE LİDERİ, TRUMP’LA GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN 5 YETKİLİYİ İDAM ETTİRDİ
Güney Kore medyası, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un ABD Başkanı Trump ile Vietnam'da yaptığı zirveden sonuç çıkmaması nedeniyle üst düzey beş görevliyi idam ettirdiğini öne sürdü.
Kaynak: haberinburada. ....
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