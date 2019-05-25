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Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var
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Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var

LAHMACUN SIRASINDA İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ! YARALILAR VAR

Şanlıurfa'da fırında lahmacun yapımı sırası nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 23:30
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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde lahmacun sırası yüzünden fırında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgayı ayırmak için olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı....

















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