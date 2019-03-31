Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, kasığındaki sakatlığından dolayı sezonu kapattı.

Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta LeBron James şoku yaşanıyor. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, James'in kasık bölgesindeki sakatlığından dolayı sezonun geri kalanında oynatılmayacağı duyuruldu. Lakers sağlık ekibinin açıklamasına göre, yıldız basketbolcuyu dinlendirilerek iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefledikleri belirtildi....



































