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Lapseki Kirazı 20 Liradan Tezgahlarda Yerini Aldı

LAPSEKİ KİRAZI 20 LİRADAN TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

Çanakkale Lapseki'de yetiştirilen kirazlar kilosu 20 liradan tezgahlarda yerini almaya başladı.

Tarih : 11 Mayıs 2019, 16:20
Puan Ver : Lapseki Kirazı 20 Liradan Tezgahlarda Yerini Aldı(7/10)3

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen kirazlar kilosu 20 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Halk pazarında görücüye çıkan kirazların etiket fiyatını yüksek bulan vatandaşlar, rekoltenin artmasıyla fiyatların düşmesini bekliyor. Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğünün 2013 yılındaki girişimleri sonucu Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenerek markalaşan Lapseki kirazı Avrupa'ya ihraç ediliyor....

















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