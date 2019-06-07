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Lecce, Ozan Tufan’a talip oldu

LECCE, OZAN TUFAN’A TALİP OLDU

İtalya Serie A ekibi Lecce, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ozan Tufan için 3 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 07 Haziran 2019, 15:10
Puan Ver : Lecce, Ozan Tufan’A Talip Oldu(6/10)2

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak oynadığı Alanyaspor'da çok önemli bir çıkış yakalayan Ozan Tufan yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yeniden Serie A'ya yükselen Lecce'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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