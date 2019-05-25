İngiliz ekibi Leeds United, Fenerbahçe'deki performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Michael Frey'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında FC Zurich'ten transfer ettiği Frey bu sezon beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Sarı lacivertlerin elden çıkarmayı planladığı İsviçreli oyuncuya sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi.

Kaynak: haberinburada....