Galatasaray Başakşehir maçının ardından Süper Lig'in bitmesine bir hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmayla 33. haftası tamamlanan Spor Loto Süper Lig sıralaması internette en çok arananlar arasına girdi....



































