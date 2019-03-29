Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, İspanyol basınına Cristiano Ronaldo ile çarpıcı açıklamalarda bulundu. Messi, “Zor olsa bile Ronaldo'ya karşı oynamak güzeldi. Ronaldo, Real Madrid'deyken kupa kazanmayı severdim.“ dedi.

Barcelona ve dünya futbolunun yıldız ismi Messi, İspanyol basınında AS gazetesine konuşarak merak edilen birçok soruya yanıt verdi. Yeniden Arjantin milli takımına dönme kararının eleştirildiğini söyleyen yıldız futbolcu, dünya futbolunda en büyük rakibi olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti.

Kaynak: haberinburada....