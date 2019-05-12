Bolu'da başta eğitim ve sağlık olmak üzere pek çok alanda 100'den fazla eser kazandıran merhum işadamı İzzet Baysal adına, 'Şükran Günleri' düzenlendi. Organizasyon kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'ne çeşitli ürünlerin tanıtıldığı ve satışının yapıldığı stantlar konuldu. İldeki okulların da stant kurduğu 'Şükran Günleri'nde Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladıkları robotik kol ilgi odağı oldu....



































