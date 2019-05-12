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Lise Öğrencileri Fizik Tedavi ve Bomba İmhada Kullanılabilecek Robot Kol Tasarladı

LİSE ÖĞRENCİLERİ FİZİK TEDAVİ VE BOMBA İMHADA KULLANILABİLECEK ROBOT KOL TASARLADI

Bolu'da, meslek lisesi öğrencilerinin fizik tedavide ve bomba imha alanlarında kullanılabilmesi için tasarladıkları robotik kol ilgi odağı oldu.

Tarih : 12 Mayıs 2019, 20:40
Puan Ver : Lise Öğrencileri Fizik Tedavi Ve Bomba İmhada Kullanılabilecek Robot Kol Tasarladı(8/10)4

Bolu'da başta eğitim ve sağlık olmak üzere pek çok alanda 100'den fazla eser kazandıran merhum işadamı İzzet Baysal adına, 'Şükran Günleri' düzenlendi. Organizasyon kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'ne çeşitli ürünlerin tanıtıldığı ve satışının yapıldığı stantlar konuldu. İldeki okulların da stant kurduğu 'Şükran Günleri'nde Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladıkları robotik kol ilgi odağı oldu....

















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