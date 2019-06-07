Transferde en çok öne çıkan isim olan Ljubomir Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Sırp yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, oyuncunun transferi için Benfica kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği gelen bilgiler arasında. Fejsa'nın Fenerbahçe'ye yıllık maaş maliyeti ise 1....



































