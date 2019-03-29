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Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes ile Yollarını Ayırdı

LOKOMOTİV MOSKOVA, MANUEL FERNANDES İLE YOLLARINI AYIRDI

Adı Galatasaray ile anılan Manuel Fernandes'in, Lokomotiv macerası sona erdi. Rus ekibinin genel menajeri, Vasily Kiknadze, “Fernandes kariyerini Türkiye'de sürdürebilir.“ dedi.

Tarih : 29 Mart 2019, 22:40
Puan Ver : Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes İle Yollarını Ayırdı(6/10)2

Rusya Ligi ekibi Lokomotiv Moskova, ismi zaman zaman Galatasaray ile anılan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ile yollarını ayırdı. Lokomotiv Moskova Genel Menajeri Vasily Kiknadze, yaptığı açıklamada Fernandes ile yollarını ayırdıklarını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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