Rusya Ligi ekibi Lokomotiv Moskova, ismi zaman zaman Galatasaray ile anılan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ile yollarını ayırdı. Lokomotiv Moskova Genel Menajeri Vasily Kiknadze, yaptığı açıklamada Fernandes ile yollarını ayırdıklarını belirtti.

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