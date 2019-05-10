İngiltere'nin başkenti Londra'da silahlı bir saldırgan camiye girmeye çalışırken, cemaat tarafından engellendi. Saldırgan olay yerinden kaçtığı sırada bir el silah sesi duyuldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine cami, polis tarafından koruma altına alındı....



































