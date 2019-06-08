LONDRA’DA LEZBİYEN ÇİFTE SALDIRAN BEŞ GENÇ GÖZALTINA ALINDI
Londra'da otobüste yolculuk yapan lezbiyen çifte saldıran dört genç gözaltına alındı. Londra polisi, yaşları 15 ve 18 arasında değişen dört gencin hırsızlık ve ağır hasara yol açacak şekilde fiziksel zarar vermek suçlamalarıyla sorgulandıklarını söyledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da otobüste yolculuk yapan lezbiyen çifte saldıran dört genç gözaltına alındı. Londra polisi Met, yaşları 15 ve 18 arasında değişen dört gencin hırsızlık ve ağır hasara yol açacak şekilde fiziksel zarar vermek suçlamalarıyla sorgulandıklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada....
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