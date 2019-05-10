Fenerbahçe, 2013 yılında 43 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer olan ardından da 2017-2018 sezonunun devre arasında Tottenham'a geçen Lucas Moura'yı elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre; işte hiç kimsenin bilmediği ve gerçekleşmeyen bir transfer hikayesi:

Kaynak: haberinburada. ....