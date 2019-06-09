LUNAPARKTA OYUN MAKİNESİ KONTROLDEN ÇIKTI 28 YARALI
İspanya'da lunaparkta 'La Superolla' isimli bir oyun makinesi kontrolden çıktı, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişi yaralandı. Oyun makinesinin bakımının yapılmadığı belirtildi.
İspanya'nın Sevilla şehrinin La Rinconada bölgesindeki lunaparkta bulunan 'La Superolla' isimli dönen oyun makinesinin kontrolden çıkması sonucu, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişinin yaralandı. Yerel medyada,yaralılar hastaneye kaldırıldığı belirtilirken; 13 yaşındaki bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada....
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