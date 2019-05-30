Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bir kafeteryaya giderek işlem yapmaya çalışan 6 zabıtanın Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Valilik “Zabıtalar müşterileri rahatsız edecek davranışla

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 29 Mayıs günü bir kafeteryaya giderek işlem yapmaya çalışan 6 zabıtanın Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Valilik 6 değil 7 zabıtanın bilgilerinin alındığını ve bir zabıta hakkında FETÖ/PDY kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti.

Kaynak: haberinburada....