MAHALLE SAKİNLERİ HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANAN ZANLIYA MEYDAN DAYAĞI ATTI
Adıyaman'da, hırsızlık yapacağı esnada yakalanan şahısa mahalle sakinleri tarafından meydan dayağı atıldı.
Adıyaman'da, bir kamyonete girerek hırsızlık yapacağı esnada yakalanan iki şahıstan birine mahalle sakinleri tarafından meydan dayağı atıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı kalabalığın elinden kurtarırken kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada....
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