Adıyaman'da, bir kamyonete girerek hırsızlık yapacağı esnada yakalanan iki şahıstan birine mahalle sakinleri tarafından meydan dayağı atıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı kalabalığın elinden kurtarırken kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada....