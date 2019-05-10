MAHKEME İCRA KRİZİNDE İBRAHİM KUTLUAY’I HAKLI BULDU
Demet Şener'in, çocuklarının nafakasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattığı eski eşi İbrahim Kutluay'a mahkemeden iyi haber geldi. Mahkeme, icra takibinin 20 bin TL'lik bölümünün durdurulmasına karar verdi.
Eski manken Demet Şener, çocuklarının nafakasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatarak uzaklaştırma kararı aldırdığı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'a mahkemeden iyi haber geldi. İbrahim Kutluay'ın nafaka borcunu ödediğine dair yaptığı itirazı, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi kısmen durdurdu. Demet Şener'in ödemediğini iddia ederek başlattığı 32 bin 500 TL'lik icra takibinden 20 bin TL'lik kısmının durdurulmasına karar veren mahkeme geri kalan tutar ile ilgili dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi....
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