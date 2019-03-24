Mali'nin Mopti bölgesindeki Ogossagou köyüne silahlı adamlar tarafından düzenlenen saldırı sonucu en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bölgeden gelen ilk raporlara göre, ülkenin merkezinde bulunan Peulh kabilesine ait bir köye düzenlenen saldırıda en az 100 kişinin geleneksel Dogon avcılarının kıyafetlerini giyen silahlı adamlar tarafından katledildiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada....