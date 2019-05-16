İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, FFP kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla, UEFA Mali Kontrol Kurumu tarafından yargı komisyonuna sevk edildi. Pep Guardiola'nın ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden men edilme ihtimali var.

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