Mide Küçültme Ameliyatlarıyla İlgili Meclis’Te Alt Komisyon Kuruldu
Barcelona, Fenerbahçe’Nin Gündemindeki Buffon İle İlgilenmediklerini Açıkladı!
Binali Yıldırım’In ’Ortak Yayını Yönetsin’ Dediği Uğur Dündar’In Liderlerle Yaptığı Programlar
İspanyollardan Bomba İddia: Arda, Galatasaray’A Dönmek İstiyor
Didem Arslan Yılmaz: Binali Yıldırım, Uğur Dündar’I İstemişse Bence Sorun Yok
Manchester United, Ozan Kabak’I İstiyor!
Galatasaray’In Gündemindeki Ryan Babel’Den Aslan Paylaşımı!
Rapid Wien Forması Giyen Mert Müldür Beşiktaş Yolunda!
Fenerbahçeli Taraftarlardan Acun Ilıcalı’Ya Mesaj: Acun Abi Mesut’U Fener’E Getir
Galatasaray’In Trezeguet Israrı Bitmiyor!
Ramazan Bayramında Tatilci Akınına Uğrayan Edirne’De 3 Ton Ciğer Tüketildi
Türkiye’Nin En Uzun İçme Suyu Tüneli ’Gerede’ Tamamlandı
Ulaştırma Bakanlığından Marmaray İddiasına Yanıt: 54 Setin 43’Ü Her Gün Hizmet Veriyor
Galatasaray, Terim’İn De Onay Verdiği Salih Uçan İçin Harekete Geçti
Almanya’Da Müslümanların Yaşadığı Mahalledeki Evlerin Posta Kutularına Irkçı Mektuplar Bırakıldı
Meteoroloji’Den 26 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Geliyor
Saadet Partisi İl Başkanlığı’Nın Bulunduğu Binada Yangın Çıktı.
Julian Assange’In Cezaevinde Kaydedilmiş Görüntüleri Yayınlandı
Ordu’Da Ekrem İmamoğlu’Nun Vıp Salonunda Tartıştığı Anların Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı
Saçlarını Yaptırmak İçin Kuaföre Gitti, Canından Oluyordu

Manchester United, Ozan Kabak’ı istiyor!

MANCHESTER UNİTED, OZAN KABAK’I İSTİYOR!

İngiliz basını, Manchester United'ın milli oyuncu Ozan Kabak'ı istediğini yazdı. Genç oyuncu da İngiltere'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Tarih : 08 Haziran 2019, 14:00
Puan Ver : Manchester United, Ozan Kabak’I İstiyor!(6/10)2

Almanya Liginde Stuttgart forması altında gösterdiği performansla yılın çaylağı seçilen Ozan Kabak, İngiliz ekibi Manchester United'ın da radarına girdi. İngiliz basını, Manchester United'ın 13. 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini iddia etti....

















Etiketler: Manchester  United  Ozan  Kabak’I  İstiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER