İngiliz basını, Manchester United'ın milli oyuncu Ozan Kabak'ı istediğini yazdı. Genç oyuncu da İngiltere'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Almanya Liginde Stuttgart forması altında gösterdiği performansla yılın çaylağı seçilen Ozan Kabak, İngiliz ekibi Manchester United'ın da radarına girdi. İngiliz basını, Manchester United'ın 13. 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini iddia etti....



































