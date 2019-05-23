MANCHESTER UNİTED’DA 53 BİN KOMBİNE BİLETİN TAMAMI SATILDI!
2018-2019 sezonunda gösterdiği performansla taraftarını üzen Manchester United'da, geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan kombine biletlerin tamamı tükendi.
Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde taraftarların beklentisinin uzağında kalan Premier Lig ekibi Manchester United, bir rekora imza attı.
Kaynak: haberinburada. ....
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